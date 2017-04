Trotz Kritik: Straßenfest bleibt fleischfrei

Kassel - Ohne Bratwurst soll am Sonntag ein Straßenfest in Kassel stattfinden. Die Entscheidung der Organisatoren für einen fleischfreien "Tag der Erde" war heftig umstritten. Sie wird auch Thema bei dem Fest werden.

Trotz Kritik im Vorfeld wird das Kasseler Straßenfest zum "Tag der Erde" am Sonntag (23. April) laut Organisator fleischfrei sein. Die Entscheidung des Veranstalters, des Vereins Umwelthaus Kassel, drei Bratwurststände auszuladen, hatte im Februar die Emotionen in der nordhessischen Stadt hochkochen lassen. Doch mittlerweile hat sich laut Vorsitzendem Hubert Grundler die Stimmung wieder beruhigt. Die Debatte sei wichtig gewesen, sagt er.

Von einem Wurst-Verbot war damals die Rede gewesen, als sich der Verein entschieden hatte, das Umwelt- und Kulturfest diesmal fleischlos zu gestalten. Das Thema schaffte es sogar auf die Tagesordnung des Stadtparlaments. Politiker wie der neue Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD), damals im Wahlkampf, ließen sich demonstrativ mit Bratwurst fotografieren. "Doch mittlerweile ist von dem Streit nichts mehr zu hören", sagt Umwelthaus-Vorsitzender Grundler.

Trotzdem wolle man die Besucher des Straßenfestes vor Ort über die Motive der Entscheidung aufklären. Fleischverzicht sei nämlich auch eine Frage des Umwelt- und Klimaschutzes, weil die Fleischproduktion negative Folgen für die Umwelt hat. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und Greenpeace gäben dazu am Sonntag Informationen.

Imbissbetreiber verlieren Bratwurststreit an der A9 Zur Fotostrecke

Trotz der Aufregung blickt Grundler zufrieden auf die Debatte um den fleischlosen "Tag der Erde" zurück. "Es ist gut, dass das in der Öffentlichkeit war", sagt er. Manchmal hätte er sich aber eine sachlichere Auseinandersetzung gewünscht. Im Internet lief unterdessen am Mittwoch noch eine Petition gegen das Bratwurst-Verbot. Rund 2500 Menschen hatten sie unterzeichnet. Doch das spielt laut Grundler keine Rolle mehr. Er rechnet am Sonntag mit einem friedlichen Fest - ohne Proteste. 20.000 Besucher werden zwischen 11 und 18 Uhr erwartet. (dpa)

Rubriklistenbild: © dpa