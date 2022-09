Streifenwagen stößt mit Auto zusammen: Drei Verletzte

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Ein Auto der Polizei ist während eines Einsatzes mit einem Wagen zusammengestoßen. Dabei zogen sich die beiden 27 und 22 Jahre alten Beamten und der 55 Jahre alte Fahrer des anderen Autos leichte Verletzungen zu. Die Polizisten waren am Sonntagabend in Heusenstamm (Kreis Offenbach) mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenbach am Montag sagte.

Heusenstamm/Offenbach - Als sie an einer Kreuzung über eine rote Ampel fuhren, stießen sie mit dem Auto des 55-Jährigen zusammen, der gerade in die Kreuzung einfuhr. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 55.000 Euro. dpa