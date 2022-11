Streik in Gießen und Marburg: Notversorgung in der Uniklinik

Von: Vincent Büssow

Rund 150 Mitarbeiter streiken im August am Uniklinikum Marburg und Gießen für einen sicheren Arbeitsplatz. (Archivbild) © Oliver Schepp

Das Personal am Universitätsklinikum Gießen und Marburg streikt erneut. In dem Konflikt mit dem Konzern ist kein Ende in Sicht.

Gießen/Marburg – Am Universitätsklinikum Gießen und Marburg soll erneut gestreikt werden. Die Gewerkschaft Verdi hat die Angestellten an beiden Standorten am Dienstag (22. November) und Donnerstag (24. November) dazu aufgerufen, ganztägig die Arbeit niederzulegen. Die Arbeitnehmervertretung richtet harte Vorwürfe an den Betreiber des Klinikums.

Hintergrund des Streiks sei das Auslaufen wichtiger Sicherheiten für die Beschäftigten Ende des Jahres, teilte die Gewerkschaft mit. Dazu zähle die Übernahme der Azubis, der umfassende Kündigungsschutz sowie ein grundsätzliches Ausgliederungsverbot. „Der Konzern droht bei jeder Gelegenheit, im Falle einer Nicht-Einigung mit Ausgliederungen und Kündigungen“, sagte Gewerkschaftssekretär Fabian Dzewas-Rehm.

Streik an der Uniklinik Gießen und Marburg: Versorgung deutlich eingeschränkt

Dies führe bei den Angestellten zu Furcht vor Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und mehr Stress in Folge von Personalabbau. Verdi zufolge werde hingegen mehr Personal benötigt, das aktuell an allen Stellen fehle. Der Betreiber des Uniklinikums Gießen und Marburg will sich am Montag (21. November) zu dem angekündigten Streik äußern, wie ein Sprecher auf Nachfrage mitteilte.

Im Rahmen der Streiks wird die Versorgung deutlich eingeschränkt sein. Der Gewerkschaft zufolge werden Operationen und Behandlungen ausfallen. Ein Sprecher des Klinikums sagte, dass eine Vereinbarung getroffen wurde, um die Notdienstversorgung aufrechtzuerhalten.

Uniklinik Gießen und Marburg: Streik und kein Ende in Sicht

In Marburg ist eine Streitkundgebung für Dienstag ab 9 Uhr vor dem Haupteingang auf den Lahnbergen geplant. In Gießen soll die Kundgebung am Donnerstag zur selben Uhrzeit vor dem Haupteingang Neubau stattfinden. Im Anschluss ziehen die Streikenden in einem Demonstrationszug zum Berliner Platz.

Immer wieder kommt es in dem Konflikt zu derartigen Aufrufen. Erst im August fanden Warnstreiks am Uniklinikum Gießen und Marburg statt. Ein Ende ist bislang nicht in Sicht. (vbu)