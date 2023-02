Streit in Flüchtlingsunterkunft löst Polizeieinsatz aus

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein gewaltsamer Streit in einer Flüchtlingsunterkunft hat einen Großeinsatz der Polizei in Bensheim (Kreis Bergstraße) ausgelöst. Drei Bewohner waren am Sonntagabend mit zwei Bewohnerinnen aneinandergeraten, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde eine der Frauen mit einer Eisenstange am Kopf verletzt. Die Lage habe sich daraufhin zugespitzt, Dutzende Bewohner seien in die Auseinandersetzung involviert gewesen.

Bensheim - Die Polizei habe die Täter festgenommen, die nun nach einer Nacht in Gewahrsam in einer anderen Einrichtung untergebracht werden sollen. dpa