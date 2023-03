Groß-Streik in Hessen: Flughafen und Bahn-Fernverkehr lahmgelegt – auch Nationalmannschaft betroffen

Von: Christoph Sahler, Erik Scharf

Teilen

Am Montag steht der Verkehrssektor still. Die Gewerkschaften rufen zum Groß-Streik auf. Die Lage in Hessen im News-Ticker.

Update vom Freitag, 24. März, 7.52 Uhr: Der für Montag angekündigte Generalstreik in Deutschland wirbelt auch die Pläne der Fußball-Nationalmannschaft durcheinander. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick bereitet sich derzeit in Frankfurt auf die Testspiele gegen Peru am Samstag (25. März) in Mainz und gegen Belgien am Dienstag (28. März) in Köln vor.

Zum Testspiel gegen Belgien wollte der DFB-Tross ursprünglich am Montag mit dem Zug nach Köln reisen. Der Streik durchkreuzt diese Pläne aber. Nun geht es mit dem Bus vom Main an den Rhein. Das teilte der DFB auf SID-Anfrage mit.

Der Fernverkehr der Deutschen Bahn steht am Montag wegen des Streiks still. (Symbolfoto) © Sven-Sebastian Sajak/Imago

Groß-Streik in Hessen: „Größtenteils kein Zug“ im Regionalverkehr

+++ 17.50 Uhr: Die Deutsche Bahn stellt wegen eines großangelegten Warnstreiks im Verkehrssektor am kommenden Montag (27. März) den gesamten Fernverkehr ein. Auch im Regionalverkehr werde „größtenteils kein Zug fahren“, teilte der Konzern am Donnerstag mit.

„Bereits am Sonntagabend sind laut Aussagen der Gewerkschaft erste Auswirkungen durch streikende Mitarbeitende möglich“, hieß es. Der Warnstreik werde sich demnach auch am Dienstag noch auf den Bahnverkehr auswirken.

Groß-Streik in Hessen: Laut Deutscher Bahn „grundlos und unnötig“ – Am Flughafen „finden keine Flüge statt“

+++ 15 Uhr: Auch der Flughafen Frankfurt zählt zu den vom angekündigten Großstreik betroffenen Airports. Es werde am gesamten Montag (27. März) kein regulärer Flugbetrieb stattfinden, erklärte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport auf Nachfrage. „Wir raten Passagieren, den Flughafen gar nicht erst aufzusuchen. In erster Linie sollten sich die Reisenden aber bei ihrer Fluggesellschaft erkundigen.“

Da der Streik nicht nur die Bahn, sondern auch Beschäftigte des öffentlichen Dienstes betrifft, könne am Montag beispielsweise keine Gepäckabfertigung gewährleistet werden. „Somit finden auch keine Flüge statt“, sagte der Sprecher weiter.

Groß-Streik in Hessen: Laut Deutscher Bahn „grundlos und unnötig“ – VGF erwartet „ziemliches Chaos“

+++ 14.25 Uhr: Im Rhein-Main-Gebiet rund um Frankfurt, Offenbach, Darmstadt, Gießen und Wiesbaden werden am Montag „S-Bahnen und Regionalzüge voraussichtlich vielfach in den Depots bleiben“. Das schreibt der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) in einer ersten Reaktion auf die Streikankündigung.

Der RMV könne daher nur empfehlen, „auf vermeidbare Fahrten am Montag zu verzichten oder sich nach Alternativen zum öffentlichen Nahverkehr umzuschauen“. Zumindest die Buslinien in Frankfurt werden voraussichtlich verkehren. „Die Buslinien 30 und M36 beispielsweise verbinden Sachsenhausen und Lokalbahnhof mit der Konstablerwache und Bad Vilbel bzw. dem Westbahnhof. Die M32 und M34 schlagen im Norden der Innenstadt weite Bögen von Ost- zu Westbahnhof und von Bornheim zur Mönchhofstraße. Die Linie 64 nach Ginnheim stellt eine Verbindung vom Hauptbahnhof Frankfurt zur Alten Oper und damit in die Innenstadt dar“, teilte der RMV mit.

Auch in Hessen soll der Mega-Streik am Montag (27. März) den kompletten Bus- und Bahnverkehr lahmlegen. © Sachelle Babbar/Imago

Eine Sprecherin der Verkehrsgesellschaft Frankfurt erwartet mit Blick auf den geplanten Streik am Montag ein „ziemliches Chaos“.

Mega-Streik in Nordhessen: Keine Bahnen rund um Kassel

+++ 14.14 Uhr: Auch die KVG in Kassel hat bereits auf die Streik-Ankündigung reagiert. Nach Mitteilung der KVG werden am Montag weder Busse noch Straßenbahnen im Stadtgebiet fahren. Betroffen sind alle Linien 1 bis 29.

Wie der NVV mitteilt, werden davon auch die Regionalzüge des NVV betroffen sein, also die Regionalbahnen und Regionalexpresse, gleiches gilt für die Regiotrams.

Hessen in Bildern: Das sind die 10 größten Städte Fotostrecke ansehen

Deutsche Bahn sieht Mega-Streik als „grundlos und unnötig“

+++ 14.04 Uhr: In einer kurzfristig veröffentlichten Pressemitteilung am Donnerstag (23. März) kritisiert die Deutsche Bahn den flächendeckenden EVG-Warnstreik als „grundlos und unnötig“. Die Gewerkschaften ließen das Land an diesem Tag stillstehen. Personalvorstand Martin Seiler erklärte: „Die EVG muss sich ihrer Verantwortung stellen und umgehend an den Verhandlungstisch zurückkehren. Unsere Mitarbeitenden und Fahrgäste brauchen jetzt eine zügige Lösung, keinen großen Warnstreik.“



Die Deutsche Bahn gehe von massiven Auswirkungen des EVG-Streiks auf den gesamten deutschen Bahnbetrieb aus. Man werde so schnell und umfassend wie möglich informieren. Klar sei bereits jetzt, dass für die betroffenen Fahrgäste umfangreiche Kulanzregelungen vorgesehen seien.

Mega-Streik in Hessen am Montag: Alle Entwicklungen jetzt live – Deutsche Bahn reagiert bereits

+++ 13.55 Uhr: Verdi ruft „Mitglieder an den Flughäfen, in kommunalen ÖPNV-Betrieben in sieben Bundesländern, in Teilen der kommunalen Häfen, der Autobahngesellschaft und der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung“ zum Streik auf, wie aus einem Facebook-Post hervorgeht. Start soll um 0 Uhr am Montag sein.

Am Flughafen Frankfurt sollen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen, Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste sowie Beschäftigte der Luftsicherheit nicht zur Arbeit erscheinen. Für alle Berufsgruppen würden derzeit bundesweit Tarifverhandlungen geführt, schreibt Verdi.

Mega-Streik bei der Deutschen Bahn: „Werden uns natürlich vorbereiten“

Erstmeldung vom Donnerstag, 23. März, 13.45 Uhr: Deutschland steht vor einem denkwürdigen Tag. Die Gewerkschaft ver.di und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) rufen gemeinsam zu einem bundesweiten Streik am Montag (27. März) auf. Auch in Hessen ist die Sorge vor einem Kollaps im Verkehrssektor groß.

Laut der Mitteilung auf einer Pressekonferenz soll der gesamte Bus- und Bahnverkehr bestreikt werden. Die Deutsche Bahn hat als erste Reaktion für den Nachmittag eine Pressemitteilung angekündigt. „Die Information ist für uns auch noch recht frisch. Wir werden uns als Bahn natürlich vorbereiten, soweit es geht“, erklärte Pressesprecherin Claudia Münchow auf Nachfrage. Insbesondere die Knotenpunkte Hauptbahnhof Frankfurt und der Bahnhof Wilhelmshöhe in Kassel dürfte ein Streik schwer treffen.

Erst unter der Woche Streiks im ÖPNV in Hessen

Erst am Dienstag und Mittwoch folgten Tausende Mitarbeiter im öffentlichen Dienst einem Streikaufruf von Verdi. In Frankfurt standen U-Bahnen und Straßenbahnen still, in Kassel war der öffentliche Nahverkehr lahmgelegt. (esa/csa/ciß)