Streit mit schwer verletzter Frau: Tatverdächtige in U-Haft

Teilen

Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel. © Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Nach einem Streit zwischen zwei Frauen in Lampertheim mit einer Schwerverletzten ist eine 46-Jährige in Untersuchungshaft gekommen. Es sei von einer Fluchtgefahr auszugehen, teilte die Polizei in Darmstadt am Mittwoch mit. Nach ersten Ermittlungen hatte sie einer 36-Jährigen bei dem Streit in der Nacht zum Sonntag in einer Wohnung mutmaßlich mit einem Messer Schnittverletzungen zugefügt.

Lampertheim - Das Opfer schwebte kurzzeitig in Lebensgefahr. Die Tatverdächtige war nach einer vorläufigen Festnahme zunächst entlassen und nach Hinweisen auf eine mögliche Fluchtgefahr am Montag erneut festgenommen worden. dpa