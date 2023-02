Streit um Choreografie: Feuerwehr wehrt sich

Teile der SGE-Fans und die Frankfurter Feuerwehr streiten wegen einer Choreo. © Arne Dedert/dpa

Die Frankfurter Feuerwehr hat sich gegen Vorwürfe von Fußballfans von Eintracht Frankfurt wegen einer geplanten Choreografie vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) gegen den SSC Neapel zur Wehr gesetzt. „Den Vorwurf, dass „persönliche Vorbehalte gegen den Verein auf dem Rücken der Fanszene ausgetragen werden“, weisen wir entschieden zurück“, hieß es in der Mitteilung am Montag.

Frankfurt/Main - Man habe vonseiten des Vereins bisher keine Anfrage wegen einer Choreografie erhalten. Allerdings habe die Feuerwehr vor dem DFB-Pokalspiel am 7. Februar gegen Darmstadt 98 Kenntnis von einem Aufruf der Fanszene erhalten, beim Spiel gegen Neapel Konfetti mit ins Stadion zu bringen. Daraufhin sei ein Vertreter der Frankfurter Ultras lediglich bei einer Begehung des Heimbereichs auf die Bestimmungen der Hessischen Versammlungsstättenrichtlinie (Verwendung von Konfetti) hingewiesen worden.

Die Feuerwehr könne und werde eine Choreografie bei Veranstaltungen mangels Rechtsgrundlage nicht untersagen. „Wir sehen uns uneingeschränkt der Sicherheit der Gäste, des Stadionpersonals und der Mannschaften verpflichtet, insbesondere durch die Einhaltung des Brandschutzes wie der Freihaltung der Flucht- und Rettungswege“, hieß es weiter.

Laut Feuerwehr gab es nach einem Aushang des Flyers der Ultras im Stadion und in den sozialen Netzwerken Anfeindungen und Beleidigungen gegenüber Einsatzkräften gegen. „Ein aus unserer Sicht nicht hinnehmbarer Zustand, den wir aufs Schärfste verurteilen“, teilte die Feuerwehr mit. dpa