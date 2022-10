Streit unter Taxifahrern: Mann mit Pfefferspray attackiert

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Streit unter Taxifahrern ist in Frankfurt eskaliert. Ein 38-Jähriger habe sein Taxi außerhalb der dafür vorgesehenen Taxistände geparkt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dieser Umstand habe einen Kollegen so aufgebracht, dass er am frühen Samstagmorgen Pfefferspray zückte und den 38-Jährigen damit attackierte. Anschließend suchte der genervte Taxifahrer das Weite.

Frankfurt/Main - Der 38-Jährige habe wegen einer Augenreizung das Kennzeichen seines Kollegen nicht erkennen können. dpa