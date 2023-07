Streit zwischen zwei Lkw-Fahrern: einer mit Messer verletzt

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Streit an einer Tank- und Rastanlage an der A5 bei Bensheim (Landkreis Bergstraße) mit einem Messer verletzt worden. Der Mann war am späten Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit einem weiteren Lkw-Fahrer aneinandergeraten, wie ein Polizeisprecher sagte. Dieser verletzte ihn dabei mutmaßlich mit zwei Messerstichen.

Bensheim - Das Opfer kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Angreifer wurde noch am Tatort festgenommen. Die Hintergründe zu dem Vorfall waren nach Angaben des Sprechers zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an. dpa