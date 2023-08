Stromausfall in mehreren südhessischen Gemeinden

Teilen

Der eingeschaltete Schutzschalter einer Mehrfachsteckdose leuchtet rot. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

In mehreren südhessischen Gemeinden ist am Donnerstag vorübergehend der Strom ausgefallen. Betroffen gewesen seien der Darmstädter Stadtteil Wixhausen sowie Dieburg, Erzhausen, Messel und Mörfelden-Walldorf, teilte der Energieversorger Entega in Darmstadt mit. Durch einen Spannungsausfall beim Netzbetreiber sei der Strom zwischen 10.30 und 11.20 Uhr ausgefallen.

Darmstadt - Alle betroffen Haushalte seien seither wieder versorgt. Wie viele Haushalte betroffen waren, war zunächst unbekannt. Nach Angaben der Polizei sind auch Ampelanlagen ausgefallen. Aus polizeilicher Sicht habe es aber keine großen Probleme gegeben. dpa