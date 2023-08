Stromausfall in Südhessen und Teilen des Rhein-Main-Gebiets: Etliche Haushalte betroffen

Plötzlich bleibt die Lampe aus

In Südhessen und Teilen des Rhein-Main-Gebiets gibt es am Donnerstag einen großflächigen Stromausfall. Mittlerweile sind einige wieder am Netz.

Südhessen – In Teilen des Rhein-Main-Gebiets und Südhessen gab es am Donnerstagvormittag (24. August) einen weiträumigen Stromausfall. Etliche Städte und Gemeinden sind noch immer betroffen. Das berichtete als Erstes die Hessenschau. Aufgrund des Stromausfalls fiel unter anderem eine Ampel aus, wodurch es zu einem Auffahrunfall zwischen Langen und Offenthal (Landkreis Offenbach) kam.

Etliche Menschen von Stromausfall in Südhessen und Teilen des Rhein-Main-Gebiets betroffen

Momentan sind besonders die Landkreise Darmstadt-Dieburg, Odenwald, Offenbach und Groß-Gerau betroffen. Wegen des ausbleibenden Stroms mussten teilweise Supermärkte schließen und das Handynetz funktionierte nur eingeschränkt.

+ Wegen des Stromausfalls blieben unter anderem Supermärkte geschlossen. © 5Vision

Stromausfall in Südhessen: Energieversorger bestätigt Probleme

Gegenüber der Hessenschau bestätigte der Energieversorger Entega die Probleme mit dem Stromnetz. Details wurden allerdings nicht genannt. Ein Defekt an einer Hochspannungsleitung sei aber nicht ausgeschlossen.

In Egelsbach (Landkreis Offenbach) rückte die Feuerwehr aus. Einsatzleiter Christian Klöppel berichtet: „Da wegen des fehlenden Handynetzes keine Notrufe abgesetzt werden konnten, haben wir in Egelsbach einen Informationspunkt für die Bürger eingerichtet. Außerdem sind wir das Seniorenheim und den Flugplatz angefahren, um zu überprüfen, ob es dort irgendwelche Probleme gibt. Das war aber nicht der Fall.“

Laut einer Mitteilung des Netzbetreibers E-Netz-Südhessen sollen seit 11.20 Uhr alle Haushalte in Wixhausen, Dieburg, Erzhausen, Messel und Mörfelden-Walldorf wieder am Stromnetz sein. Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht. Es könnte also weiterhin zu Einschränkungen kommen. (Jakob von Sass)

