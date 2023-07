Stromsparprojekt für Menschen mit geringem Einkommen

Teilen

Die Netzstecker mehrerer Küchengeräte stecken in einer Steckdose an einer Küchenzeile. © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Ein Projekt des Landes Hessen soll Menschen mit geringem Einkommen helfen, ihre Stromkosten zu senken und Energie zu sparen. So gibt es die Möglichkeit, alte Kühlschränke kostenlos gegen neue, effizientere Geräte zu tauschen, wie das Umweltministerium in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Teil des Projekts „Hessen checkt Strom!“ sind zudem kostenlose Energiesparberatungen.

Wiesbaden - Es richtet sich an Menschen mit geringem Einkommen, staatlicher Unterstützung oder kleiner Rente. Den Angaben zufolge stellt das Land 3,2 Millionen Euro für das Projekt zur Verfügung. Damit könnten unter anderem bis zu 1500 alte und ineffiziente Kühlschränke ausgetauscht werden.

Die hessische Caritas und ihre Verbundspartner sowie die Tafeln setzen das Projekt um. Teil des Angebots sind sogenannte Stromspar-Checks, bei denen Personal vor Ort Wohnungen auf ihren Stromverbrauch untersucht und Tipps zum Einsparen gibt. Die Initiative ergänze das Bundesprogramm „Stromspar-Check“. dpa