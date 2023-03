Sturm über Hessen: Stromausfälle, S-Bahn-Sperrung - Baum fällt auf fahrendes Auto

Von: Florian Dörr

Der Sturm blies nicht nur Passanten ordentlich durch, er hinterließ in Hessen einige Schäden. (Symbolbild) © Christoph Hardt/Imago

Der Durchzug eines Sturmtiefs hat in Hessen für stellenweise deutliche Einschränkungen gesorgt. Ein Überblick.

Frankfurt - Der Sturm über Hessen am Freitagabend (10. März) und in der Nacht zu Samstag hatte stellenweise heftige Auswirkungen. Für zahlreiche Regionen in Mittel- und Südhessen hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) zuvor entsprechende Warnungen herausgegeben. Und tatsächlich kam es insbesondere im südlicheren Teil des Bundeslandes zu Zwischenfällen.

Teilweise kämpfen Einsatzkräfte noch immer mit den Problemen nach dem Durchzug des Sturmtiefs: So meldet etwa der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) die Sperrung der S3, nachdem ein Baum ins Gleisbett gefallen war. Die Linie verkehrt aktuell nur zwischen Darmstadt Hauptbahnhof und Niederhöchstadt Bahnhof, ein Notverkehr per Bus ist eingerichtet. Am Vormittag soll die Störung beendet sein, heißt es beim RMV.

Sturm über Hessen: Sperrung der S3, Stromausfälle im Rheingau-Taunus-Kreis

Deutliche Auswirkungen hatte die Sturmfront über Hessen auch im Rheingau-Taunus-Kreis: Hier waren die Feuerwehren in zahlreichen Einsätzen, mehrere Straßen mussten wegen umgekippter Bäume gesperrt werden. Zudem war in einigen Orten im Süden des Bundeslandes zeitweise der Strom ausgefallen. Hintergrund waren auch hier Bäume, die der Sturm auf Stromleitungen geblasen hatte.

Auswirkungen des Sturms über Hessen: Auto während Fahrt von Baum getroffen

Glück im Unglück hatte ein Autofahrer auf der L3027 zwischen Wiesbaden-Naurod und Niedernhausen: Hier war ein Baum im Sturm auf einen fahrenden Pkw gekippt. Der Insasse wurde nach bisherigen Informationen nur leicht verletzt. Auch in Frankfurt-Zeilsheim kippte ein Baum auf ein Auto, dieses war allerdings geparkt und entsprechend unbesetzt. Derweil wurde in Hanau-Großauheim das Dach einer Waschanlage weggerissen und auf ein anderes Grundstück gewehrt.

In den vergangenen Tagen hatte das Wetter in Hessen mehrere Wendungen hingelegt. Inzwischen ist das Sturmtief in Richtung Polen abgezogen. Während nun am Samstag kalte Polarluft die Temperaturen sinken lässt, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD): „Bereits am Sonntag greift aber von Westen schon wieder der nächste Tiefausläufer auf Hessen über.“