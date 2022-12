Tablettendiebe besprühen 62-Jährigen mit Pfefferspray

Zwei Unbekannte haben einen 62 Jahre alten Mann in Frankfurt um Tabletten beraubt und ihn mit Pfefferspray besprüht. Der Mann wurde am Dienstag von zwei Männern bedrängt, nachdem er in einer Apotheke am Frankfurter Hauptbahnhof verschreibungspflichtige Schmerzmittel gekauft hatte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Frankfurt/Main - Die beiden Unbekannten versuchten dem 62-Jährigen eine Tragetasche zu entreißen, woraufhin es zu einem Gerangel um eine Tablettenpackung kam. Einer der Täter versuchte demnach, die Packung aus den Händen des Mannes zu reißen und sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend flohen die beiden Unbekannten mit zwei Packungen Tabletten.

Eine Polizeistreife versorgte den 62-Jährigen vor Ort. Die Fahndung nach den beiden Räubern verlief zunächst ohne Erfolg, hieß es. Die Ermittler suchen nach Zeugen. dpa