Täter nach Geldautomatensprengung weiter flüchtig

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Nach der Geldautomatensprengung in einer Bankfiliale in Bad Homburg ist der dritte mutmaßliche Täter weiter auf der Flucht. Das teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Bei der Fahndung war demnach auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Auch war unklar, ob und wie viel Geld die vermutlich drei Täter nach der Sprengung am Samstag erbeuten konnten.

Bad Homburg - Zwei Verdächtige hatten die Beamten bereits am Samstag festnehmen können. An dem Gebäude der Bankfiliale entstand nach Angaben der Polizei ein „massiver Schaden“. Es sei allerdings nicht einsturzgefährdet. dpa