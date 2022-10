Täuschanrufe lösen Polizeieinsatz aus

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Zwei Anrufe mit Drohungen und der Mittelung eines Verbrechens haben im südhessischen Einhausen im Kreis Bergstraße einen größeren Einsatz der Polizei ausgelöst. Zunächst waren am Montagabend zwei Anrufe beim Polizeipräsidium Frankfurt eingegangen, in denen ein Mann eine Amok-Tat androhte und im zweiten Telefonat von einem gerade stattgefundenen Verbrechen erzählte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Einhausen - Die Beamten lokalisierten die Wohnung des Handys in Einhausen, von wo die Anrufe erfolgt sein könnten.

Der Wohnungsinhaber zeigte sich überrascht und gab an, dass er mit den Anrufen nicht in Verbindung stehe. Bei den Ermittlungen vor Ort habe es ebenfalls keine Hinweise darauf gegeben, dass die Anrufe von seinem Handy kamen, hieß es. Die Polizei gehe nun davon aus, dass seine Handynummer von unbekannten Tätern technisch manipuliert wurde. Die Ermittlungen dauern an. Insgesamt waren 13 Streifenwagen und Rettungskräfte an dem Einsatz beteiligt. dpa