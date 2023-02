Tagsüber viel Sonne, Glättegefahr in der Nacht

Eine Taube fliegt bei strahlendem Sonennschein an der EZB-Zentrale in Frankfurt vorbei. © Frank Rumpenhorst/dpa

Zur Mitte der Woche kann sich Hessen über viel Sonne freuen, in der Nacht wird es frostig und stellenweise glatt. Der Mittwoch startet freundlich mit Temperaturen zwischen zwei und sechs Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dabei bleibt es im Tagesverlauf trocken. In der Nacht fallen die Werte dann auf minus fünf bis minus neun Grad.

Offenbach - Vereinzelt kann sich Reifglätte bilden.

Der Donnerstag beginnt laut Meteorologen erneut mit Sonne, gegen Nachmittag ziehen dann Wolkenfelder auf. Mit Regen sei jedoch nicht zu rechnen. Die Temperaturen steigen auf zwei bis vier Grad. In der Nacht kann es aufgrund vereinzelten Sprühregens glatt werden. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus einem und minus fünf Grad. dpa