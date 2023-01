Tai-Chi-Übung mit Schwert löst Polizei-Einsatz aus

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Berichte über einen schwertschwingenden Mann in einem Frankfurter Park haben am Dienstag zu einem größeren Polizeieinsatz gesorgt. Auf einem Spielplatz fanden die alarmierten Polizisten tatsächlich einen Mann, der augenscheinlich ein Schwert in der Hand hielt, teilte ein Polizeisprecher mit. Nachdem die Beamten den Mann überwältigt hatten, stellten sie allerdings fest, dass er nicht mit einer scharfen Waffe hantiert hatte, sondern ein stumpfes Sportgerät.

Frankfurt/Main - Damit hatte der 40 Jahre alte Mann Tai Chi-Übungen durchgeführt. Der zunächst gefesselte Mann wurde daraufhin wieder freigelassen. dpa