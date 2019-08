Streit in Postfiliale: Kundin und Mitarbeiter werden handgreiflich - Pakete fliegen

In einer Postfiliale in Taunusstein haben sich eine Kundin und ein Mitarbeiter heftig gestritten. Dabei sollen auch Pakete geflogen sein. (Symbolbild)

Taunusstein - Am Montag kam es zu einer verbalen sowie körperlichen Auseinandersetzung in einer Postfiliale in Taunusstein-Hahn (Rheingau-Taunus-Kreis). Eine 65-jährige Kundin wollte laut Polizei ein Retourenpäckchen abgeben. Dabei kam es zu einem lautstarken Dialog mit einem Mitarbeiter der Filiale, der in Beleidigungen mündete.

Daraufhin folgten Handgreiflichkeiten. Laut Aussagen der Beteiligten sollen sogar Pakete geflogen sein, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Die Kundin verließ anschließend die Filiale. Gegen beide Beteiligte wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

kke

