Tausende Blutspenden pro Woche in Hessen nötig

Während einer Blutspende des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). © Hauke-Christian Dittrich/dpa

In Hessen werden jede Woche mehrere tausend Blutspenden benötigt. „Das gespendete Blut wird beispielsweise nach schweren Verkehrsunfällen oder größeren medizinischen Eingriffen für Transfusionen eingesetzt“, teilte am Dienstag das Sozialministerium in Wiesbaden anlässlich des Weltblutspendetags am Mittwoch mit. Rund ein Fünftel aller Blutpräparate würden zudem für die Versorgung von Krebspatienten benötigt.

Frankfurt/Main - Blut kann nicht künstlich hergestellt und nur begrenzte Zeit gelagert werden.

Nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wurden im vergangenen Jahr in Hessen knapp 193.400 Spenden gezählt. Im Jahr 2019, also vor Beginn der Pandemie, waren es fast 5000 Spenden mehr gewesen. Die Versorgung der Kliniken mit Blutprodukten war jedoch laut DRK sichergestellt. dpa