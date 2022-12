Tausende feiern Marokkos Sieg in Hessen

Fans der Fußball-Nationalmannschaft von Marokko feiern den Sieg ihres Teams im Viertelfinale. © Boris Roessler/dpa

Tausende Fans haben in Frankfurt den Überraschungssieg der marokkanischen Mannschaft im Viertelfinale der Fußball-WM in Katar ausgiebig gefeiert. „In der Spitze waren bis zu 4000 Menschen dort“, sagte ein Polizeisprecher am Samstagabend. Vereinzelt seien zwar Feuerwerkskörper gezündet worden. „Es blieb aber alles friedlich.“

Frankfurt/Main - Auch in Darmstadt und Rüsselsheim kam es zu spontanen Zusammenkünften von Fans der marokkanischen Mannschaft, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte. In Darmstadt feierten etwa 500 Menschen auf der Straße und mit Autokorsos. In Rüsselsheim trafen sich etwa 700 Personen. Dabei wurden auch Böller geworfen und Pyrotechnik gezündet. Verletzt worden sei aber niemand, teilte die Polizei mit. dpa