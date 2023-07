Tausende Offenbacher wegen eines Kabelschadens ohne Strom

Licht brennt nur in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Wegen eines Kabelschadens waren rund 2000 bis 3000 Menschen in Offenbach am Dienstagnachmittag vorübergehend ohne Strom. Betroffen waren vor allem der Stadtteil Lauterborn, der Odenwaldring und die Sprendlinger Landstraße, wie der Energieversorger Offenbach AG mitteilte. Elf Stationen seien um 15.19 Uhr vom Netz gegangen, davon seien neun nach rund einer Stunde wieder in Betrieb gewesen, die beiden anderen folgten gegen 16.

Offenbach - 50 Uhr. dpa