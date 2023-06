Team-WM der Darts-Profis beginnt: Deutschland gegen Hongkong

Darts-Profi Gabriel Clemens beim WM-Halbfinale in London. © Zac Goodwin/Press Association/dpa/Archivbild

Die Team-WM der Darts-Profis beginnt mit dem ersten Vorrundenspieltag. Auch das deutsche Team mit Gabriel Clemens und Martin Schindler ist heute Abend in Frankfurt am Main bereits gefordert. Die Partie gegen Außenseiter Hongkong ist am späteren Abend in der Eissporthalle angesetzt. Für Clemens/Schindler geht es darum, die Vorrundengruppe mit Hongkong und Japan für den Einzug ins Achtelfinale zu meistern.

Frankfurt/Main - Die Top-Nationen England (mit Weltmeister Michael Smith), Wales, Niederlande und Schottland steigen erst am Samstag ins Turnier ein. Titelverteidiger ist Australien. dpa