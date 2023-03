Technische Störung bei Lufthansa: Verspätungen und Ausfälle am Flughafen Frankfurt

Einen Tag vor dem großen Warnstreik, der auch den Flughafen Frankfurt betrifft, kommt es zu Verspätungen und Ausfällen bei der Lufthansa.

Frankfurt - Technische Störungen haben bei der Lufthansa am Flughafen Frankfurt den Betrieb ausgebremst. Beeinträchtigt seien der Check-in über die Internetseite der Fluggesellschaft, am Schalter sowie das Boarding in Frankfurt, teilte eine Unternehmenssprecherin am Sonntag (26. März) gegenüber der Deutschen Presseagentur mit. Es komme zu Verspätungen oder Flugstreichungen. Fluggästen würden alternative Verbindungen sowie Umbuchungen auf die Bahn angeboten.

Die technischen Störungen längen bei externen IT-Dienstleistern und bestünden seit Sonntagmorgen. Der Check-in über mobile Browser etwa auf Smartphones oder Tablets oder auch über die Lufthansa-App funktioniere nach wie vor. Die Lufthansa bat Reisende, sich über den Status des eigenen Fluges zu informieren. „Es wird mit Hochdruck an einer Lösung des Problems gearbeitet“, teilte die Sprecherin mit.

Lufthansa erneut mit technischen Problemen - Kein Betrieb am Flughafen Frankfurt am Montag

Am 15. Februar hatte ein Kabelschaden bei Bauarbeiten in Frankfurt Computersysteme der Lufthansa ausfallen lassen. Die Folge waren damals weltweit Flugausfälle und Verspätungen.

Am Montag, 27. März, wird aufgrund des bundesweiten Warnstreiks der Gewerkschaften Verdi und EVG kein regulärer Flugbetrieb am Flughafen Frankfurt stattfinden. (csa/dpa)