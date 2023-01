Technische Störung legt Telefone und Computer in Stadtverwaltung lahm

Eine ältere Frau telefoniert mit einem schnurlosen Festnetztelefon. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Wegen einer technischen Störung sind in der Stadtverwaltung Wiesbaden am Dienstag alle Computer- und Telefonsysteme für mehrere Stunden ausgefallen. Wie die Landeshauptstadt mitteilte, war die Ursache ein Hardware-Defekt sowie ein komplexes Software-Problem. „Es liegen keine Indizien für einen Cyberangriff vor“, teilte ein Sprecher mit. Der Ausfall habe vom Vormittag bis in die Nachmittagsstunden gedauert.

Wiesbaden - Betroffen waren Computer und Telefone an ca. 5000 städtischen Arbeitsplätzen - etwa im Bürgerbüro, im Standesamt, der Fahrerlaubnisbehörde oder der Zulassungsstelle. Auch die zentrale Telefonnummer war nicht erreichbar. dpa