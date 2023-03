Theologe Bogner: Reformprozess brachte nur „Tippelschritte“

Der am Samstag abgeschlossene Reformprozess Synodaler Weg hat nach Einschätzung des Theologen Daniel Bogner ein realistisches Bild der katholischen Kirche in Deutschland gezeichnet. „Es gibt Zuckungen des Lebens in einer versteinerten Hülle der Kirche, die selbst nicht transformierbar erscheint“, sagte der Professor für Moraltheologie und Ethik an der schweizerischen Universität Fribourg der Deutschen Presse-Agentur.

Frankfurt/Main - Man müsse anerkennen, dass der Synodale Weg einige nach vorn weisende Beschlüsse verabschiedet habe, so Bogner. Dazu gehörten die Laienpredigt im Gottesdienst, Segnungsfeiern für homosexuelle Paare und die Anerkennung der Vielfältigkeit geschlechtlicher Identitäten. „Das sind Impulse, die auch über den deutschen Raum hinaus Wirksamkeit entfalten werden und dringend überfällig waren, wenn die Kirche mit ihrer Botschaft von der Liebe und Gleichwertigkeit aller Menschen glaubwürdig bleiben will.“

Aufs Ganze gesehen blieben dies jedoch „kleine Tippelschritte“, kritisierte der Wissenschaftler. Denn die Synodalversammlung sei letztlich davor zurückgeschreckt, Mechanismen für eine verbindliche und dauerhafte Beteiligung aller Gläubigen an Entscheidungsprozessen zu schaffen. „Der Einstieg in den Ausstieg aus dem monarchistisch verstandenen Amt in der katholischen Kirche, das keinerlei Teilung der Gewalten und ihre Kontrolle vorsieht, ist gescheitert - und das mit Ansage.“

Es habe sich gezeigt, dass Papst Franziskus zwar oft von Synodalität spreche, sobald aber eine Ortskirche wie die deutsche damit auch nur halbwegs ernst mache, werde diese von seinen Kurienbehörden zurückgepfiffen: „Der Irrtum der deutschen Laien besteht darin zu glauben, die blockierenden Bischöfe wollten in erster Linie Macht demonstrieren. Sie fühlen sich ihrem Gewissen treu, das eben den Maßstäben einer zentralistischen Kirchenstruktur verpflichtet ist. Papstgehorsam und eine ganz bestimmte Traditionstreue nehmen darin den zentralen Platz ein.“ dpa