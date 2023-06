Tickets für erstes NFL-Spiel in Frankfurt ab 27. Juni

Teilen

Hauptrunde in der Allianz Arena. 2023 sind zwei NFL-Spiele in Frankfurt am Main angesetzt. © Sven Hoppe/dpa

Die amerikanische Football-Liga NFL hat den Ticketstart für die beiden anstehenden Spiele in Frankfurt am Main verkündet. Für das Spiel zwischen den Miami Dolphins und den Kansas City Chiefs am 5. November können Interessierte ab 27. Juni (12.00 Uhr) Eintrittskarten erwerben. Eine Vorab-Registrierung ist nach Informationen der Liga notwendig und muss bis 16.

Frankfurt/Main - Juni (18.00 Uhr) erfolgen.

Im vergangenen November wurde in München erstmals ein NFL-Spiel in Deutschland ausgetragen. Die Veranstalter berichteten von etwa drei Millionen Ticketanfragen. Frankfurt hat für dieses Jahr gleich zwei Spiele bekommen, im Bundesliga-Stadion der Eintracht wird auch am 12. November noch einmal gespielt. Für die Partie Indianapolis Colts gegen New Englands Patriots gehen die Tickets am 11. Juli (12.00 Uhr) in den freien Verkauf. Die Ticketpreise liegen bei beiden Begegnungen zwischen 75 und 225 Euro. dpa