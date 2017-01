Tief „Egon“ sorgt für Verkehrsbehinderungen

Wiesbaden - Heftige Windböen, umgestürzte Bäume und vielerorts Verkehrsbehinderungen. Tief „Egon“ hat in der Nacht auch über Hessen gewütet - die Auswirkungen sind heute Morgen fast überall zu spüren. Inzwischen lässt der Wind zwar nach, aber es drohen heftige Schneefälle.

Größere Unfälle mit Verletzten oder lange Staus gab es aber bisher nicht, so die hessische Polizei heute früh. Lediglich in den Höhenlagen wie dem Hohen Meißner oder der Rhön gab es eine geschlossene Schneedecke. In Offenbach waren die Auswirkungen glücklicherweise kaum spürbar, wie die Feuerwehr berichtet. Zwischen 2 und 5 Uhr mussten insgesamt vier umgestürzte Bäume beseitigt werden. Dabei unterstützten die Freiwilligen Feuerwehren aus Waldheim und Bieber. Außerdem mussten die Einsatzkräfte drei Mal zu ausgelösten Brandmeldeanlagen ausrücken, es handelte sich allerdings um Fehlalarme. In der Mathildenstraße benötigte der Rettungsdienst Unterstützung. Ein Patient musste mittels der Drehleiter aus seiner Wohnung im Obergeschoss gerettet werden, da der Treppenraum zu eng für die Krankentrage war.

Zwischen Dreieich-Buchschlag und Sprendlingen kracht heute Morgen ein Zug gegen einen Baum. Alle Fahrgäste können aus der kaputten Bahn befreit werden - sie blieben unverletzt, wie die Polizei berichtet. Im Main-Kinzig-Kreis sind mehrere Straße wegen umgestürzter Bäume gesperrt, unter anderem in Linsengericht und Maintal. In Erlensee wird unter anderem ein Dach abgedeckt. Weil Gefahr für die Bewohner besteht, werden sie bei der Feuerwehr untergebracht. Im Anschluss wird das Dach gesichert.

In Frankfurt und Fulda habe es abgesehen von umgestürzten Bäumen oder Bauschildern kaum wetterbedingte Einsätze gegeben, berichteten die Beamten. Die Polizei Südhessen berichtet dagegen, dass sie in den frühen Morgenstunden schon zu 115 Einsätzen ausrücken mussten -meist handelte es sich um umgestürzte Bäume oderumgewehte Straßenschilder. Auch mehrere Alarmanlagen lösten aus, nach Überprüfung von Polizeistreifen konnte aber immer der Wind als Verursacher ermittelt werden. Auf verschiedenen Landes- und Kreisstraßen, vor allem im Kreis Groß-Gerau, den Landkreisen Darmstadt-Dieburg und Bergstraße sowie im Odenwaldkreis, meldeten Verkehrsteilnehmer umgestürzte Bäume, die zu Straßensperrungen führten.

In Riedstadt-Erfelden fiel ein Baum in der Jahnstraße auf ein geparktes Auto. In der Bensheimer Straße in Rüsselsheim stürzte ein Werbe-Anhänger auf die Fahrbahn. Durch die Sturmböen wurde das Dach einer Gartenhütte in der Sachsenbuckelstraße in Lorsch abgedeckt. Drei umgestürzte Bäume blockieren derzeit noch den Nordring in Griesheim. Über Personenschäden gibt es derzeit noch keine Erkenntnisse. Im Bereich Gießen und im Odenwald wurden einige kleinere Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt. "Wir haben schon um die 50 Einsätze wegen umgestürzten Bäumen und Gegenständen, die auf die Fahrbahn geflogen sind", sagte ein für den Bereich Südhessen zuständiger Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen in Darmstadt.

In Nordhessen war die Bundesstraße 253 zwischen Battenberg und Biedenkopf für den Schwerlastverkehr nicht zu befahren, wie ein Polizeisprecher am Morgen in Kassel sagte. Weil dies einige Lastwagenfahrer dennoch versucht hätten und nicht weitergekommen seien, habe die Bundesstraße gesperrt werden müssen. Auf der A44 geriet zwischen Zierenberg und Kassel-Wilhelmshöhe ein Transporter ins Schleudern und prallte gegen einen Lastwagen. Verletzt wurde dabei niemand. Weiter führte Tief "Egon" in Nordhessen aber lediglich zu einigen umgestürzten Bäumen oder Bauzäunen. Die Polizei sprach von einem "normalen Wintertag". Schnee habe es lediglich in Höhenlagen gegeben.

Auch im Westen des Bundeslandes mussten Bäume und Äste von den Straßen geräumt werden, sagte ein Sprecher in Wiesbaden. ""Alle Weihnachtsäume, die am Rand lagen, liegen jetzt auf der Straße." Größere Unfälle habe es zunächst jedoch nicht gegeben. Auf einigen Bahngleisen sorgte das Unwetter ebenfalls für Probleme: Die Strecke Darmstadt-Bensheim musste in den frühen Morgenstunden gesperrt werden, wie die Deutsche Bahn über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Die zwischenzeitliche Sperrung zwischen Gießen und Frankfurt wurde am frühen Morgen wieder aufgehoben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor mehrere Unwetterwarnungen herausgegeben. Demnach kann es zu massiven Schneefällen und orkanartigen Böen kommen. In Nord- und Mittelhessen wurde im Tagesverlauf in Staulagen mit bis zu 30 Zentimeter Neuschnee und starken Schneeverwehungen gerechnet. Im Süden des Landes dagegen wird es laut DWD weniger Niederschläge geben. (dpa/jo)