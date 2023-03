Dreister Diebstahl: Frisch operierte Hündin aus Gießener Tierheim geklaut

Von: Jacob von Sass

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde im Gießener Tierheim eine frisch operierter Hündin entwendet. Nun sucht das Tierheim über Instagram nach potenziellen Zeugen.

Gießen – In der Nacht von Mittwoch (15. März) auf Donnerstag (16. März) wurde im Gießener Tierheim in der Vixröder Straße 16 eine junge, circa 2-jährige Staffordshire Bullterrier-Hündin geklaut. Bislang gibt es laut der Vorsitzenden des Tierschutzvereins Gießen, Astrid Paparone keine Hinweise auf die Täter oder den Tatvorgang: „Bis jetzt haben wir leider sehr wenig Informationen über den Diebstahl.“ Daher postete das Tierheim gleich heute Morgen eine Vermisstenanzeige auf Instagram.

Sicher ist nur, dass die frisch operierte Hündin in der Nacht in ihrem eigenen Zimmer mit Auslauf untergebracht war. Paparone mutmaßt dazu: „Die Täter müssen sie dann über den Zaun des Auslaufs gehoben haben. Bis man allerdings zu diesem kommt, muss man davor einige andere Hindernisse überwunden haben.“ Auch auf dem Rückweg müssen die Diebe mit der Hündin vermutlich noch Zäune überklettert haben.

Diese junge 2-jährige Hündin würde es dem Tierheim Gießen gestohlen. © Tierhem Gießen

Besonders wichtig sei laut Paparone jetzt, dass die Staffordshire Bullterrier-Hündin möglichst schnell zum Tierheim zurückgebracht wird. „Da die Hündin er kürzlich frisch operiert wurde, ist sie im Moment noch auf Antibiotika angewiesen. Die Einnahme sollte nicht unterbrochen werden, deshalb hoffe wir, dass sie schnell wieder zu uns zurückkehrt.“

Zeugen sollen sich beim Tierheim Gießen melden

Vor allem die ersten Stunden nach dem Diebstahl sind entscheidend, da viele Tiere schnell woanders hin verschleppt werden. Wem in der Nacht also irgendetwas Seltsames in der Nähe des Tierheims aufgefallen ist oder die Hündin sonst irgendwo in Gießen und Umgebung gesehen hat, kann sich unter 0641/52251 beim Gießener Tierheim melden. Auch über das Notfalltelefon ist das Tierheim unter der Nummer 0151/15624941 erreichbar. (Jakob von Sass)

