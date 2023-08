Zur Zucht missbraucht: Französische Bulldogge lebte allein in einer dreckigen Pferdebox

Von: Sebastian Richter

Der kleine Freak kann auf kein schönes Leben zurückblicken: Er fristete sein Leben als „Deckrüde“. Nach seiner Befreiung sucht er jetzt eine neue Heimat.

Gießen – Miese Behandlung von Vierbeinern ist keine Seltenheit. Damit muss sich auch der Tierschutzverein Gießen und Umgebung auseinandersetzen. Neuestes Beispiel: Der kleine Freak. Als Französische Bulldogge war Freak in seinem früheren Leben als Deckrüde ausgenutzt – unter furchtbaren Bedingungen.

Freak wurde „alleine in einer verdreckten Pferdebox“ gehalten, wie das Tierheim Gießen auf Facebook berichtet. Als Unterschlupf diente ihm lediglich eine Holzbox. „Es gab keine Decken, kein Beschäftigungsmaterial, kaum Zuwendung“, beschreibt das Tierheim seine Lebensumstände. Auch die „hygienischen Verhältnisse“ ließen demnach zu wünschen übrig.

Freak will aus dem Tierheim Gießen in ein neues Leben starten. © Tierheim Gießen / Screenshot Facebook

Tierheim Gießen: Freak will angemessen leben

Das Veterinäramt machte den Zuständen für Freak ein Ende und holte ihn gemeinsam mit weiteren missbrauchten Tieren aus seiner Misere. Sechs Hunde landeten im Tierheim Gießen. Inzwischen konnten alle vermittelt werden, nur Freak wartet noch auf eine angemessene Heimat.

Trotz seines bisherigen eher trüben Lebens ist Freak ein gut verträglicher Gefährte. Der „liebenswerte Kerl“ ist ein Freund von Kuscheleinheiten und kommt sowohl mit Menschen als auch Hunden gut zurecht. Er kommt auf Abruf, das Laufen an der Leine ist für ihn kein Problem. Viel braucht Freak in seinem neuen Zuhause also nicht: „Schöne Spaziergänge und enger Anschluss an seine Familie reichen für ihn zum glücklich sein“, so das Tierheim Gießen. (spr)

Kontakt zum Tierheim Gießen: E-Mail-Adresse: info@tsv-giessen.de

