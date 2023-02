Brutaler Fund: Drei Tauben erschlagen und vor Theater abgelegt

Von: Michelle Mantey

Drei Tauben werden von Unbekannten in Mainz brutal erschlagen und vor dem Theater abgelegt. Das Tierheim Mainz teilt den Vorfall auf Facebook.

Mainz - „Unfassbar und erschreckend zugleich“, schreibt das Kleintierhaus Tierheim Mainz zu dem Vorfall auf Facebook. Am Mittwoch (01. Februar) wurden drei tote Tauben vor dem Theater in Mainz gefunden und dem Tierheim gemeldet. Nach Ankunft ihrer am Fundort stellten die Mitarbeiter schnell fest, dass die Tauben nicht auf natürliche Weise gestorben sind: Sie wurden mit Einschlag auf den Kopf brutal erschlagen. Konkrete Verdächtige gibt es bisher nicht.

Auch die außergewöhnliche Position der toten Tiere lässt nicht auf einen natürlichen Tod schließen: Sie wurden in einem Dreieck positioniert. Das Tierheim in Mainz vermutet, dass die Unbekannten mit einem stumpfen Gegenstand auf den Schädel der drei Tauben eingeschlagen haben. Im Anschluss wurden sie vermutlich entsprechend ihrer Auffindesitation drapiert. Es ist also davon auszugehen, dass die Person oder Personen die Tiere in der Nähe des Theaters getötet haben.

Tierheim Mainz teilt schrecklichen Fund auf Facebook: Drei Tauben erschlagen

Tauben werden oft auch die „Ratten der Lüfte“ genannt, da sie oft ähnlich unbeliebt sind wie die Nagetiere. Doch auch Tauben kämpfen in der Stadt ums Überleben. So schreibt das Tierheim Mainz: „Die meisten Stadttauben leiden an massiven Hunger, sind oftmals bis auf die Knochen abgemagert.“ Aufgrund der Unterernährung können sie nicht so schnell wegfliegen, um sich vor möglichen Angriffen zu schützen. Zudem haben sie aufgrund Futtersuche die Scheu vor Menschen verloren und werden immer zutraulicher. Deshalb sind sie oft wehrlose Opfer.

Schon zuvor wurden Fälle von angezündeten Tauben in Mainz bekannt. Nicht nur Tauben werden Opfer von Tierquälerei: Bei einem anderen Vorfall im nahe gelegenen Budenheim wurden Wachteln von einem Balkon geworfen.

In Mainz werden Tauben brutal getötet und vor einem Theater abgelegt. © Screenshot Facebook/Tierheim Mainz

Tierheim Mainz findet getötete Tauben: eine Straftat nach Tierschutzgesetz

Auch der Deutsche Tierschutzbund e.V. berichtet über Anschläge auf Tauben. Viele glauben, man könnte sie im Rahmen einer Schädlingsbekämpfungsmaßnahme einfach töten. Das ist falsch: Die Tötung der Tauben ist eine Straftat nach dem Tierschutzgesetz. Die Tiere dürfen auch nicht an ihren Brutplätzen eingesperrt werden.

Für die Eindämmung der Taubenpopulation wurden spezielle Brutplätze nach dem Augsburger Modell errichtet. So auch in Mainz: Das teilt der Stadttaubenhilfe Mainz/Wiesbaden e.V. auf seiner Homepage mit. So erhalten die Tauben genügend Nahrung, Wasser und einen adäquaten Brutplatz. Jedoch werden die Eier durch Attrappen ersetzt und so eine weitere Vermehrung der Tiere verhindert. (mm)