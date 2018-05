Tierquälerei: Unbekannte misshandeln mehrere Ponys

Bad Sooden-Allendorf - Im Nordhessischen Bad Sooden-Allendorf (Werra-Meißner-Kreis) ermittelt die Polizei derzeit wegen Tierquälerei. Unbekannte haben dort offenbar mehrere Ponys misshandelt.

In Nordhessen bemerkte eine Pony-Halterin verdächtige Veränderungen an Fell und Hufen ihrer Tiere. Gestern zeigte sie den Fall von Tierquälerei bei der Polizei an. Die Ponys leben derzeit auf einer Koppel in Bad Sooden-Allendorf an der Landstraße Richtung Grenzmuseum. „Nach Angaben der Besitzerin wurden bereits seit dem Frühjahr zu unregelmäßigen Zeiten die Ponys an verschiedenen Stellen geschoren, so auch in der Leistengegend, wo teilweise gar kein Fell mehr vorhanden war“, berichtet Polizeisprecher Jörg Künstler.

Die Beine der Ponys seien laut der Besitzerin teils kahlgeschoren worden, die Hufe derart traktiert, dass die Tiere nur noch auf Ballen liefen, so Künstler. Die Besitzerin, die insgesamt neun Ponys hält, berichtete der Polizei gestern, es sei bereits im vergangenen Winter zu ähnlichen Vorfällen gekommen, als die Tiere in einem offenen Stall im Finstertal standen. Nach Angaben des Polizeisprechers wurden die Ponys bisher noch von keinem Tierarzt untersucht. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise, die unter der Nummer 05652/92146 entgegengenommen werden.(tas)

