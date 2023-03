TikToker ist sich sicher: Das sind die schönsten Wappen der Hessenliga

Hessenliga

Der TikToker dimianubis bewertet auf seinem Kanal Wappen verschiedener Fußballvereine. In einem Video, das über 20.000 Aufrufe gesammelt hat, widmet er sich den Vereinen der Hessenliga.

Offenbach – Zwar ist der Kanal des Münchener TikTokers dimianubis mit 5059 Followern noch nicht übermäßig groß, dennoch gingen einige seiner Videos in der jüngeren Vergangenheit viral. So auch sein Wappenranking der hessischen Oberligisten. Um was es dabei geht? Eigentlich ziemlich einfach: dimianubis bewertet die Wappen unterschiedlichster Vereine nach Aussehen und Design. Hierbei spielen vor allem die Form und die Farbgebung eine wichtige Rolle.

Da auch in der Region rund um Offenbach und Hanau einige Hessenligisten spielen, dürfte für Fußball-Fans in Offenbach und der näheren Umgebung interessant sein, welchen Platz sie in dimianubis Ranking belegen. Insgesamt bewertet er allerdings nur 18 der insgesamt 20 Vereine der Liga. Nicht mit dabei ist der momentane Tabellenführer der Hessenliga: Eintracht Frankfurt II. So beschränkt sich sein Ranking mit Blick auf die heimischen Vereine auf den 1. FC 1906 Erlensee, FC Bayern Alzenau, SC Viktoria Griesheim, SV Unter-Flockenbach und den 1. Hanauer FC.

Platz 10 von 18: 1. FC 1906 Erlensee

+ Belegt im Ranking den 10. Platz: Das Wappen des 1. FC 1906 Erlensee. © Privat

Im Mittelfeld des Wappenrankings von dimianubis ist das Logo des 1. FC 1906 Erlensee angesiedelt und belegt hier den 10. Platz. Der TikToker sagt dazu in seinem Video: „Eigentlich stört mich bei dem Wappen nur die Form. Ansonsten mag ich es, dass es schwarz-weiß gehalten ist und auch die Mitte des Logos sagt mir zu.“ In der Hessenliga belegt Erlensee aktuell den 14. und damit den Relegationsplatz. Das letzte Spiel ging 1:1-Unentschieden gegen den SC Waldgirmes aus.

Platz 8 von 18: FC Bayern Alzenau

+ Ähnelt doch sehr stark dem Logo des großen FC Bayern München und belegt im Ranking von dimianubis den 8. Platz. © MAURICE MORTH

Auf dem achten Platz des Rankings findet man das Wappen von FC Bayern Alzenau. Die Exoten in der Hessenliga, denn eigentlich liegt Alzenau schon in Bayern. Hier sticht einem natürlich sofort die Ähnlichkeit mit dem Logo des FC Bayern München ins Auge. Das ist selbstverständlich auch dimianubis aufgefallen: „Das Logo der Fake-Bayern ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Objektiv gesehen sieht es gut aus, obwohl man natürlich eigentlich das Wappen vom FC Bayern München gewohnt ist.“ Auch in der Hessenliga belegt der FC Bayern Alzenau aktuell den 8. Platz.

Platz 6 von 18: Viktoria Griesheim

+ Das Wappen von Viktoria Griesheim belegt Platz 6. © Privat

Springen wir von den hinteren Plätzen weiter nach vorne zu Platz 6. Diesen bekommt Viktoria Griesheim. dimianubis sagt: „Schlichte schwarz-weiß Logos sehen einfach geil aus. Insgesamt ein schönes Ding.“ In der aktuellen Spielzeit sieht es im Gegensatz dazu aber nicht so rosig für Griesheim aus. Sie sind nur einen Platz besser als Eddersheim und belegen damit den 11. Platz. Das letzte Spiel gegen Hanau konnten sie aber mit 3:2 gewinnen.

Platz 3 von 18: SV Unter-Flockenbach

+ Auf Platz 3 des Wappenrankings ist das Logo von SV Unter-Flockenbach. © Privat

Den dritten Platz und damit mit auf dem Siegertreppchen ist das Wappen von SV Unter-Flockenbach (Kreis Bergstraße): „Boah, die ganze Optik des Logos ist einfach nur schön. Es erinnert zwar etwas an einen Bierdeckel, trotzdem gefällt es mir sehr gut.“ In der Tabelle der aktuellen Spielzeit der Hessenliga sind die Unter-Flockenbacher mit dem 15. Platz aber eher am unteren Ende zu finden. Das letzte Auswärtsspiel gegen den SV Neuhof verloren sie außerdem mit 0:1.

Platz 2 von 18: 1. Hanauer FC

+ Stehen auf dem Treppchen: Der 1. Hanauer FC belegt den zweiten Platz im Wappenranking. © Privat

Der Hanauer FC belegt in dem Wappenranking einen stolzen zweiten Platz und dimianubis ist begeistert: „Die Fahne in dem Kreis sieht richtig gut aus! Außerdem hat es eine schöne Schrift. Boah, es ist einfach so schön.“ Auch sportlich läuft es momentan bei den Hanauern. Sie befinden sich auf dem fünften Tabellenplatz der Hessenliga.

Den ersten Platz des Rankings belegt übrigens der FC Gießen. „Das Wappen ist einfach super nice gemacht und kommt sehr gefährlich“, schwärmt dimianubis. (Jakob von Sass)

Rubriklistenbild: © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild