Tödliche Autofahrt in Kindergruppe: Plädoyers

15 Monate nach der tödlichen Fahrt eines Autofahrers in eine Kindergruppe in Witzenhausen im Norden Hessens könnte das Landgericht Kassel an diesem Freitag (9.00 Uhr) das Urteil sprechen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 31-Jährigen vor, am 29. Oktober 2021 absichtlich in eine Gruppe gefahren zu sein. Sie bestand aus mehreren Kindern im Alter von sieben und acht Jahren.

Kassel - Eine Achtjährige starb, zwei weitere Mädchen wurden schwer verletzt.

Der Angeklagte muss sich unter anderem wegen Mordes aus Heimtücke, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Staatsanwaltschaft hält den türkischen Staatsbürger wegen psychischer Erkrankung für schuldunfähig. Sie hat beantragt, den Mann in einer Psychiatrie unterzubringen, weil sie in ihm eine Gefahr für die Allgemeinheit sieht.

Am Freitag wollen zunächst Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers halten. Nach einer Beratungspause könnte das Urteil folgen. dpa