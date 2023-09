Tödlicher Badeunfall im Main – hunderte Rettungskräfte im Einsatz

Von: Caspar Felix Hoffmann

Im Main bei Hattersheim im Main-Taunus-Kreis geht ein Mann beim Schwimmen unter. Die Rettungskräfte rücken mit einem Großaufgebot an – vergeblich.

Hattersheim – In Hattersheim im Main-Taunus-Kreis hat sich am Sonntagabend (10. September) ein tödlicher Badeunfall im Main ereignet, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Ein Mann sei im Main schwimmen gegangen und in der Mitte des Flusses untergegangen.

Die Rettungskräfte waren nach Angaben des Sprechers gegen 18.30 Uhr alarmiert worden. Ein Großeinsatz der Retter, die mit acht Booten, zahlreichen Tauchern und einem Polizeihubschrauber vor Ort gewesen seien, habe den Mann nicht mehr retten können. Allein aus dem Main-Taunus-Kreis seien rund 120 Rettungskräfte im Einsatz gewesen, hinzu kämen Kräfte aus dem Kreis Groß-Gerau.

Taucher konnten nach dreistündiger Suche nur noch die Leiche des Mannes aus dem Main bei Hattersheim im Main-Taunus-Kreis bergen. © 5VisionNews

Tödlicher Badeunfall im Main bei Hattersheim im Main-Taunus-Kreis

Die Suche habe sich auf den Main im Bereich der Hattersheimer Stadtteile Okriftel und Eddersheim konzentriert. Der Bereich des Mains sei weiträumig abgesperrt worden. Gegen 21.45 Uhr sei die Leiche des Vermissten schließlich von Rettungstauchern geborgen worden. Ein herbeigerufener Arzt habe nur noch den Tod feststellen können.

Zeugen hätten der Polizei berichtet, dass der Mann alkoholisiert ins Wasser gegangen sei, teilte die Polizei am Montag (11. September) auf Anfrage dieser Redaktion mit. Der Tote sei 34 Jahre alt. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Zur psychologischen Betreuung der Einsatzkräfte ist nach Angaben der Feuerwehr die Notfallseelsorge vor Ort gewesen. (cas)