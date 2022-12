Tödlicher Streit in Flörsheim: Mann erstochen

Polizisten stehen bei einem Einsatz auf der Straße. © Hendrik Schmidt/dpa/Symbolbild

Vermutlich im Streit hat am Freitagabend ein Mann einem anderen tödliche Stichverletzungen zugefügt. Die beiden waren in einem Gebäude in Flörsheim am Main (Main-Taunus-Kreis) aneinandergeraten, in dem sich eine Bar, ein Kiosk und Restaurant-Imbisse befinden. Das Opfer erlitt Stichverletzungen im Oberkörper, denen es noch am Tatort erlag, wie die Polizei in der Nacht zu Samstag mitteilte.

Flörsheim am Main - Der mutmaßliche Täter konnte nach kurzer Fahndung festgenommen werden. Nähere Details zu den Umständen der Tat und den Tatbeteiligten konnte die Polizei zunächst nicht machen. dpa