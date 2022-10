Tödlicher Unfall: A7 gesperrt - Langer Stau in Richtung Kassel

Von: Florian Dörr

Teilen

Auf der A7 kommt es zu einem tödlichen Unfall. Die Strecke ist gesperrt: Zwei verkeilte Lkw müssen geborgen werden.

Homberg/Efze - Tragischer Unfall in der Nacht zum Dienstag (11. Oktober) auf der A7 bei Homberg/Efze: Nach bisherigen Informationen sind hier in der Nacht zwei Lkw kollidiert. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, ereignete sich der Unfall gegen 23.40 Uhr. Der Grund, warum ein Laster an einem Steigungsstück auf den deutlich langsamer fahrenden anderen aufgefahren war, ist aktuell noch unklar. Der Fahrer des aufgefahrenen Lkw - ein 51-Jähriger aus Norddeutschland - verstarb noch an der Unfallstelle. Der andere Fahrer - ein aus dem Landkreis Vechta stammender 31-Jähriger - blieb unverletzt.

Am Dienstag bleibt die A7 bei Homberg/Efze in Richtung Kassel zunächst weiterhin vollgesperrt.

In der Nacht kommt es zu einem tödlichen Unfall auf der A7. Rettungskräfte sind im Einsatz. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Unfall auf A7 zwischen Homberg/Efze und Kassel: Sperrung wohl bis in den Vormittag

Der Verkehr staut sich nach Angaben des HR aktuell (Stand: 6.46 Uhr) auf rund neun Kilometern. Und: Die Behinderungen werden wohl noch eine Weile bestehen bleiben, denn die Bergungsarbeiten der verkeilten Lkw dauern voraussichtlich bis in den Vormittag. Sie gestalten sich aufwendig, unter anderem müssen Kranfahrzeuge eingesetzt werden. (fd)

Erst vor wenigen Tagen kam es zu einem tödlichen Unfall auf der A7, damals zwischen Bad Hersfeld und Homberg/Efze.