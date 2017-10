Tödlicher Unfall: Polizei sucht zwei Zeugen

Biebertal - Nach einem tödlichen Unfall in Mittelhessen sucht die Polizei zwei Zeugen, die sich in der Nähe aufgehalten haben sollen.

Die beiden gesuchten Zeugen sollen sich zum Unfallzeitpunkt in der Nähe aufgehalten und dabei möglicherweise wichtige Beobachtungen gemacht haben, teilte die Polizei am Montag in Gießen mit. Bei dem Unfall bei Biebertal (Kreis Gießen) war am frühen Sonntagmorgen ein 55 Jahre alter Fußgänger ums Leben gekommen. Das Auto eines 37-Jährigen hatte den Mann erfasst, als dieser offenbar die Landstraße zwischen Krofdorf-Gleiberg und Biebertal-Fellingshausen überquert hatte. Der Fußgänger starb noch an der Unfallstelle. (dpa)

