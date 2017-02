Radfahrerin wird von Lkw-Anhänger überrollt

Marburg - Eine 28-jährige Radfahrerin ist am Mittwoch in Marburg von einem Lastwagenanhänger überrollt und tödlich verletzt worden.

Der 31 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs und die Frau waren am Morgen nebeneinander auf einer dreispurigen Straße in der Innenstadt unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Aus zunächst ungeklärter Ursache kam es zu einer Kollision, wodurch die Radlerin unter den Anhänger geriet. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, starb dort aber an ihren Verletzungen. (dpa)

