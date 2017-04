66-jähriger Autofahrer rast in Garten und stirbt

Oberursel/Heppenheim - Ein 66 Jahre alter Autofahrer ist im Taunus mit seinem Wagen in den Tod gerast. Bei einem zweiten Unfall wird ein Rollerfahrer getötet.

Nach Angaben der Polizei in Wiesbaden kam der Mann am Montag in Oberursel (Hochtaunuskreis) bei hoher Geschwindigkeit von der Straße ab und stieß gegen einen Stromkasten. Dabei wurde er in seinem Auto eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Polizei vermutet, dass der 66-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verlor, weil er wegen einer Vorerkrankung möglicherweise nicht mehr bei Bewusstsein war. Andere Medien hatten zuvor über den Unfall berichtet.

Radlader überfährt und tötet Rollerfahrer

Ein Rollerfahrer ist zudem im südhessischen Heppenheim gestürzt und von einem Radlader überfahren worden. Der 45-Jährige wurde am Montag lebensgefährlich verletzt und starb kurz darauf im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Rollerfahrer wollte den Angaben zufolge den Radlader überholen, doch die Baumaschine bog links ab und erfasste den Mann. Die Straße in der Stadt im Landkreis Bergstraße musste vorübergehend gesperrt werden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zum Unfallhergang. (dpa)