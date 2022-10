Tödlicher Unfall auf Landstraße: Für Motorradfahrerin aus Frankfurt kommt jede Hilfe zu spät

Von: Sebastian Richter

Teilen

Im Lahn-Dill-Kreis ist es am Sonntag zu einem schlimmen Unfall gekommen. Eine Motorradfahrerin stirbt.

Hohenahr – Tragischer Unfall auf der Landstraße zwischen Altenkirchen und Bermoll: Bei einem schweren Unfall im Lahn-Dill-Kreis ist am Sonntag (30. Oktober) eine 34-Jährige verstorben. Die Ursache des Unfalls ist noch ungeklärt, wie die Polizei berichtet.

Bisher bekannt: Die Frau aus Frankfurt war gegen 12 Uhr mit einem Motorrad unterwegs. Am Ende einer Rechtskurve sei sie mit einem entgegenkommenden Nissan frontal zusammengestoßen. Der Fahrer am Steuer des Autos versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern, so die Polizei in einer Mitteilung.

Bei einem tödlichen Unfall im Lahn-Dill-Kreis stirbt eine Frau. Die Ursache muss noch geklärt werden. (Symbolfoto) © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Tödlicher Unfall im Lahn-Dill-Kreis: Sachverständiger klärt Hintergründe

„Für die Frau kam jede Hilfe zu spät, sie starb noch an der Unfallstelle“, heißt es weiter. Der Mann am Steuer des Nissan kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Landstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Ein Sachverständiger hat die Ermittlungen an der Unfallstelle aufgenommen, um die Hintergründe zu klären. Zum Sachschaden konnten bisher keine Angaben gemacht werden. (spr)

Zuletzt kam es zwischen Hüttenburg und Wetzlar zu einem schweren Unfall, bei dem ein Mensch tödlich verunglückte. Eine 54-Jährige starb noch an der Unfallstelle.