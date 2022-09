Tödliches Unglück: S-Bahn-Strecke über eine Stunde gesperrt

Bahn

Nach einem tödlichen Unglück im Kreis Offenbach ist die Strecke der S-Bahn-Linie 2 am Mittwochvormittag für rund 90 Minuten gesperrt worden. Dadurch hätten zwei Züge nicht wie geplant fahren können, sagte eine Bahnsprecherin. Weitere Behinderungen des Bahnverkehrs habe es nicht gegeben. Bei dem Unglück in Heusenstamm war ein Mann an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden.

Heusenstamm - Die Hintergründe waren nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst unklar. dpa