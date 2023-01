Tötungsdelikt in Frankenau: 18-Jähriger in U-Haft

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Nach der Tötung einer 58-jährigen Frau in Frankenau (Kreis Waldeck-Frankenberg) sitzt der 18-jährige Verdächtige in Untersuchungshaft. Die Obduktion der Toten ergab, dass sie an Schnitt- und Stichverletzungen starb, wie die Staatsanwaltschaft in Marburg und die Polizei in Korbach am Freitag gemeinsam mitteilten. Die Obduktion habe Verletzungen innerer Organe ergeben, welche in Verbindung mit Blutverlust zum Tod geführt hatten, hieß es.

Frankenau - Nach bisherigen Ermittlungen kannten sich Opfer und Verdächtiger, waren aber nicht miteinander verwandt.

Weitere Informationen zum Ablauf oder zu den Hintergründen der Tat teilten die Ermittler aus Ermittlungsgründen zunächst nicht mit. Ermittler hatten die Leiche der 58-jährigen Frau am frühen Donnerstagmorgen gefunden. Die Polizei sucht nach Zeugen. dpa