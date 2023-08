Torwart Klimpke bleibt Kapitän der HSG Wetzlar

Wetzlars Till Klimpke reagiert. © Axel Heimken/dpa/Archivbild

Nationaltorwart Till Klimpke bleibt der Kapitän des Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar. Dies teilten die Hessen am Dienstag mit. „Er ist ein emotionaler Leader auf und neben dem Spielfeld und hat ein sehr gutes Kommunikationsvermögen. Deshalb haben wir ihn für die Aufgabe bestimmt“, sagte der neue HSG-Trainer Frank Carstens. Wetzlar startet an diesem Freitag mit einem Heimspiel gegen den Champions-League-Sieger SC Magdeburg in die Saison.