Tote Frau in Haus gefunden - Mann festgenommen

Teilen

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

In einem Mehrfamilienhaus in Osthessen hat die Polizei eine tote Frau gefunden. Die Einsatzkräfte waren am frühen Sonntagmorgen wegen eines Randalierers in dem Gebäude im Neuhofer Ortsteil Giesel (Kreis Fulda) alarmiert worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Fulda am Sonntag mitteilten. Dort sei in einer Wohnung die blutende und leblose 21-Jährige entdeckt worden.

Neuhof/Fulda - Tatverdächtig ist ein 26 Jahre alter Mann, der laut Polizei in „häuslicher Gemeinschaft“ mit der Toten lebte. Er sei noch vor Ort festgenommen worden und habe keinen Widerstand geleistet. Die Hintergründe der Tat waren zunächst noch völlig unklar. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion der Leiche an, die im Laufe des Sonntags sein sollte. Weitere Auskünfte wollte die Staatsanwaltschaft frühestens am Montag geben. dpa