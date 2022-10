Toter aus Kasseler Innenstadt: Polizei startet Zeugenaufruf

Ein LED-Leuchtkasten hängt an einem Polizeirevier. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Knapp vier Wochen nach dem mutmaßlich gewaltsamen Tod eines Mannes in der Innenstadt von Kassel haben die Ermittler einen Zeugenaufruf veröffentlicht. Das Plakat zeigt unter anderem ein Foto des 55-Jährigen und eine Beschreibung des Fundorts. Staatsanwaltschaft und Polizei erhoffen sich nach eigenen Angaben vom Donnerstag so Hinweise auf den noch immer unbekannten Täter.

Kassel - Der Mann war am 17. September bewusstlos auf dem Vorplatz der Lutherkirche gefunden worden. Er kam in ein Krankenhaus, wo er an seinen schweren Kopfverletzungen starb. Die Obduktion ergab Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Der 55-Jährige lebte zuletzt in einer Flüchtlingseinrichtung. dpa