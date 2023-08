Toter im Wald war 84-jähriger Vermisster

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Der in einem Wald im Landkreis Marburg-Biedenkopf gefundene Tote war ein vermisster 84-Jähriger. Das ist das Obduktionsergebnis der am 18. August von Spaziergängern entdeckten Leiche, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Untersuchung habe keine Hinweise auf eine Straftat ergeben, die zum Tod des Mannes geführt haben könnte. Der 84 Jahre alte Mann hatte knapp einen Monat lang als vermisst gegolten.

Neustadt - Der Tote war in einem Bachlauf in einem Wald zwischen den Neustädter Stadtteilen Momberg und Speckswinkel gefunden worden. dpa