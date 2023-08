Toter in Offenbach: Streit am Mainufer eskaliert – Polizei ermittelt

Von: Christoph Sahler

Ein Streit in Offenbach führt zu einem Todesopfer und zwei weiteren Verletzten. Zu den Hintergründen ermittelt nun die Polizei.

Offenbach – In Offenbach ist ein Mann nach einem heftigen Streit am Samstagabend (19. August) zwischen zwei Gruppen gestorben. Wie die Polizei jetzt berichtet, eskalierte die Auseinandersetzung gegen 22 Uhr am Mainufer und das spätere Todesopfer wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Streit zwischen zwei Gruppen eskaliert – Ein Toter und zwei Verletzte in Offenbach

Am Sonntagmorgen erlag der Mann seinen Verletzungen in einer Klinik. Den Angaben zufolge gab es zwei weitere Verletzte. Die Kriminalpolizei ermittelt. Nähere Details zu dem Streit im Stadtteil Bürgel sowie der Todesursache des Mannes nannte die Polizei zunächst nicht.

Zeugen, die sich noch nicht gemeldet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 069 / 80981234 in Verbindung zu setzen. (csa/dpa)

