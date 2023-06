Toter Mensch in brennendem Haus entdeckt

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Bad Orb (Main-Kinzig-Kreis) am Montagmorgen ist ein toter Mensch gefunden worden. Die Identität und die Todesursache seien noch unklar und sollten durch eine Obduktion geklärt werden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Offenbach mit. Rettungskräfte hatten bei den Löscharbeiten im Dachgeschoss den Leichnam entdeckt.

Bad Orb - Dort war nach den bisherigen Ermittlungen das Feuer ausgebrochen, die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Zur Klärung wurde ein Sachverständiger beauftragt. Die Polizei schätzte den Schaden an dem Gebäude auf etwa 100.000 Euro. dpa