Totschlagsprozess um Kehlkopfstich beginnt

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung hat sich von heute (9.30 Uhr) an ein Mann vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt dem 32-Jährigen zur Last, im Mai vergangenen Jahres aus noch unbekannten Gründen einen anderen 40 Jahre alten Mann mit einem Stich in den Kehlkopf getötet zu haben. Die Tat ereignete sich in einer Wohnung in der Frankfurter Innenstadt.

Frankfurt/Main - Weil sich bei dem mutmaßlichen Täter Anzeichen für eine schizophrene Krankheit ergaben, ist die Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus vorgesehen. Die Schwurgerichtskammer hat für den Prozess drei Verhandlungstage bis Mitte Februar terminiert. dpa